بعد انقطاع دام شهرين ... منخفض جوي محمل بإلأمطار والرياح يعبر فلسطين اليوم

يتوقع موقع طقس فلسطين ان يطرأ اليوم الخميس إنخفاض ملموس على درجات الحرارة بحيث تصبح أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 4-5 درجات مئوية ويكون الطقس مائلاً للبرودة في المناطق الجبلية ولطيفاً في المناطق السهلية ودافئاً في الأغوار والبحر والميت.

وتهب منذ ساعات الفجر رياح جنوبية غربية إلى غربية قوية قد تصل بعض هباتها إلى 65كم/ساعة في الجبال بحيث تتحول الأجواء لتصبح مغبره في العديد من المناطق خاصة الوسطى والجنوبية منها كما تتهيأ الفرصة لتساقط زخات محلية من الامطار فوق مناطق مختلفة من البلاد قد ترافق بالرعد وتكون غزيرة في مناطق محدودة من شمال البلاد.

أما في النقب فمن المتوقع من المتوقع هبوب عاصفة رملية خاصة في الاجزاء الوسطى والجنوبيه منه تنتهي مع ساعات مساء الخميس.

وخلال ساعات المساء من المتوقع أن ينتظم ويشتد تساقط الامطار بدءاً من المناطق الشمالية والساحلية من البلاد وحتى شمال النقب بحيث تتحول الأجواء تدريجياً لتصبح غائمة وباردة وماطرة فوق معظم المناطق وتكون الامطار غزيرة ومصحوبة بالرعد احياناً كما تخف حدة الرياح مع بقائها نشطة بوجه عام.

وفي يوم الجمعه يطرأ إنخفاض آخر على درجات الحرارة ويكون الطقس غالباً غائم وبارداً نسبياً في المناطق الجبلية ومائلاً للبرودة في المناطق السهلية ولطيفاً في الأغوار والبحر الميت وتبقى الفرصه مهيأه لتساقط الامطار فوق معظم المناطق وخلال ساعات ما بعد الظهر تخف حدة الامطار وتتوقف فوق معظم المناطق وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً تصل إلى 55-60كم/ساعة في الجبال.

وفي يوم السبت يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة ويكون الطقس ربيعياً لطيفاً في المناطق الجبلية وربيعياً معتدلاً في المناطق السهلية ودافئاً في الأغوار والبحر الميت وتظهر بعض السحب المنخفضة قد تترافق بتساقط زخات محلية خفيفة من الامطار خلال ساعات الصباح على مناطق محدودة وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وفي يوم الأحد يطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة ويكون الطقس ربيعياً دافئاً في المناطق الجبلية ومائلاً للحرارة في المناطق السهلية وحاراً نسبياً في الأغوار والبحر الميت مع ظهور كميات من السحب المتوسطة والعالية وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

