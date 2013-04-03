شهيدان بطولكرم وتوتر ومواجهات غضب في الضفة الغربية

أعلن فجر اليوم الخميس عن العثور على جثة شهيد ثاني في بلدة عنبتا، بالقرب من طولكرم بعد المواجهات التي مساء أمس بالقرب من الحاجز. العسكري على مشارف البلدة.

وفي تمام الساعة الرابعة والنصف فجرا أعلن عن استشهاد الشاب ناجي بلبيسي 18 عاما، من البلدة بعد العثور على جثته بالقرب من الحاجز بعد أن كان أصيب برصاص حي بشكل مباشر.

وكان جنود الاحتلال أطلقوا الناء باتجاه أربعة من الشبان الرصاص إدى إلى استشهاد الشاب "عامر إبراهيم نصار" 17 عاما بعد إصابته بشكل مباشر في قلبه، وإصابة الأخرين.

ومنعت قوات الاحتلال الصهيوني سيارات الإسعاف من الاقتراب من المكان ونقل الشهيد واحتجزت جثمانه لأكثر من ساعة قبل أن تسمح بتسليمه لذوويه، فيما بقي الشاب البلبيسي مفقودا حتى فجر اليوم، حيث بقي ينزف بعد إصابته إصابة مباشرة في صدره.

وكانت سلطات الاحتلال اقتحمت البلدة بعد ساعات من المواجهات وقامت بفرض حظر التجوال على البلدة وهددت المواطنين بالاعتقال وإطلاق النار باتجاههم.

ومن المقرر أن يتم تشييع جثمان الشهيدان بعد ظهر اليوم إلى مثواهما الأخير، تزامنا مع تشييع جثمان الشهيد الأسير "ميسرة أبو حمدية" في الخليل.

وكانت المواجهات التي اندلعت في مختلف أنحاء الضفة الغربية تنديدا باستشهاد الأسير أبو حمدية، وتركزت في مدينة الخليل حيث أصيب أكثر من 45 إصابة في المواجهات التي استمرت حتى ساعات الفجر الأولى.