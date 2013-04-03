« إسرائيل » تحرض ضد مخصصات الأسرى في العالم

حرضت "إسرائيل" خلال مؤتمر للدول المانحة للسلطة الفلسطينية، أقيم في العاصمة البلجيكية بروكسل، ضد المخصصات التي تحولها السلطة الفلسطينية للأسرى.

وأوردت صحيفة "معاريف" أن "إسرائيل" عرضت معطيات تشير إلى أن السلطة الفلسطينية تقوم بتحويل الأموال التي تصلها من الدول المانحة مباشرة للحسابات البنكية الخاصة بالمعتقلين، في البنوك العاملة في الضفة الغربية، حسب وصفها.

وعقد المؤتمر للدول المانحة للسلطة الفلسطينية، قبل أسبوعين في العاصمة البلجيكية، برئاسة مفوضة العلاقات الخارجية لدول الاتحاد الأوروبي، كاترين آشتون.

وأضاف الموقع أن مندوبي كلاً من فلسطين و"إسرائيل" والدول المانحة، استعرضوا مواقفهم، والتفاصيل حول طرق صرف المساعدات التي تتلقاها السلطة من الدول المانحة.

وأشارت إلى أن النرويج التي ترأس لجنة الدول المانحة، كانت من بين الدول الأكثر انزعاجا من هذه المعلومات، حيث طرح وزير الخارجية النرويجي "اسفن آييد"، الذي سيصل "إسرائيل" وفلسطين اليوم، هذا الموضوع خلال اجتماعه الثنائي مع رئيس وزراء الحكومة الفلسطينية برام الله سلام فياض متهماً إياه، حسب المصادر الإسرائيلية، بتضليل النرويج وباقي الدول المانحة حول طرق صرف الأموال التي تصل السلطة.

ولفتت الصحيفة إلى أن كتاباً تم تقديمه للجنة تحقيق خاصة بالبرلمان في أوسلو، حيث يقول وزير الخارجية النرويجي فيه: "لا يوجد بحوزتي ما يثبت عدم صحة الأقوال التي تقول بأن الأموال تحوّل إلى المعتقلين الذين أدينوا بارتكاب أعمال إرهابية".