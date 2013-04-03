دعم مادي من الأمم المتحدة لآلاف عائلات قطاع غزة

أعلنت الأمم المتحدة أنها ستقدم الدعم المادي لآلاف العائلات الفلسطينية في قطاع غزة التي تأثرت في العملية العسكرية الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة بعد تبرع السعودية بنحو 16 مليون دولار.

وقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في بيان "ستتلقى أكثر من سبعة ألاف عائلة لاجئة في غزة دعما مالياً من الأونروا لإصلاح وإعادة بناء منازلها التي دمرت في النزاع في تشرين الثاني/نوفمبر".

وأشاد مدير العمليات في الأونروا في غزة روبيرت تيرنو "بالتبرع السريع والسخي من الصندوق السعودي للتنمية".

وقال "لم نكن من قبل قادرين على توفير هذا المستوى من الدعم للاجئين المتضررين من الحرب".

وقال البيان بان "التبرع السخي بـ15,6 مليون دولار من الصندوق السعودي للتنمية سيمكن الأونروا من تقديم الإعانات المادية مباشرة إلى عائلات اللاجئين المتأثرة".

واستشهد 177 فلسطينياً معظمهم من المدنيين في العملية العسكرية الإسرائيلية الأخيرة على القطاع.

وقدرت الحكومة الفلسطينية بغزة التكلفة الإجمالية للأضرار التي لحقت بالقطاع والتي تتضمن التدمير الكامل لأكثر من 200 منزل وإلحاق أضرار بثمانية آلاف منزل أخر، بأكثر من 1,2 بليون دولار.