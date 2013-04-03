سفينة تركية تحترق وتغرق قبالة سواحل عمان

أعلنت المديرية العامة للشؤون البحرية في وزارة النقل والاتصالات بسلطنة عمان غرق سفينة تركية ترفع العلم الليبيري غداة اندلاع حريق فيها وإنقاذ أفراد طاقمها البالغ عددهم 21 شخصا، بحسبما أفادت وكالة الإنباء العمانية.

وكانت السفينة "اتلانتيك كونفيدانس" تنقل هياكل حديدية لاستخدامها في مبنى المسافرين بمشروع مطار مسقط الدولي الجديد، وأعلنت المديرية الثلاثاء أن السفينة فقدت توازنها فغرقت أجزاء منها بعد اندلاع الحريق في غرفة المحركات.

وكانت السفينة تبعد حوالي 144 ميلاً بحرياً جنوب شرق جزيرة مصيره قبالة السواحل الشرقية للسلطنة.