كلية الدراسات المتوسطة تنظم ندوة تضامنية مع الأسير أبو حمدية

نظمت كلية الدراسات المتوسطة بجامعة الأزهر بغزة مساء اليوم ندوة تضامنية مع الأسري داخل السجون تحت عنوان (الأسرى صمود متواصل رغم القيد والسجان).

وحضر الندوة عدد من الأسرى المحررين في صفقة وفاء الأحرار وعدد من العاملين في إدارة الكلية وجمع كبير من طلاب الكلية التي أقامت في أحد القاعات في داخل مبني الكلية.

وأكد يحيى المدهون أن تنظيم الندوات تأتي لتسليط الضوء على قضية الأسرى ومعاناتهم داخل السجون وللعمل على نشر قضية الأسرى في كافة مجالات الحياة.

من ناحيته استنكر الأسير المحرر مصطفي المسلماني الصمت الدولي اتجاه قضية الأسرى ومعاناتهم داخل السجون والتي كان آخرها استشهاد الأسير ميسرة أبو حمدية وتساءل الأسير المسلماني إلى متى سوف يستمر هذا الصمت الدولي بحق قضية الأسرى داخل السجون.

وقال المسلماني :"عشت مع الأسير ميسرة أبو حمدية سنوات عديدة وكان نعم الأخ وكان رجل مثقف يحب العلم وها نحن اليوم نودعه ونسال الله تعال له الرحمة والمغفرة".

وأشار الأسير المسلماني أن قضية الأسرى غائبة بشكل كبير عن العقول فهناك شريحة كبيرة من المجتمع لا تعلم أي شي يخص قضية الأسرى داخل السجون فيجب العمل على زرع ونشر قضية الأسرى وثقافتهم في كافة مجالات الحياة لأنه قضية أساسية".

في السياق ذاته أكد الأسير المحرر جهاد غبن أن “معاناة الأسرى داخل السجون كبيرة ومستمرة وتزداد يوم بعد يوم فيجب علينا إنهاء معاناتهم والوقوف بجانبهم حتى تحرير كافة الأسرى".

قال غبن :"نحن لا نريد فقط كلام أو وعودات اتجاه قضية الأسرى بل نريد تنفيذ على أرض الميدان بالإفراج عن جميع الأسرى.

وفي السياق نفسه شكر المهندس رامي رابعة نائب عميد الكلية للشؤون الأكاديمية الأسرى المحررين وكافة الحضور لتلبيتهم الدعوة .

وأكد المهندس رابعة على مواصلة الكلية دعمها الكبير للقضية الأسرى وكافة قضايا المجتمع ودع كافة الطلاب للاستمرار في نشر ثقافة ودعم قضية الأسرى.

وفي نهاية الندوة ثمن الأستاذ يحيى المدهون جهود جميع المشاركين الذين شاركوا في إنجاح الندوة وعلي رأسهم الأسرى المحررين.