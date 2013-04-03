وقفة احتجاجية في طولكرم على استشهاد أبو حمدية

شاركت جماهير غفيرة من طولكرم، اليوم الأربعاء، في وقفة احتجاجية وسط المدينة، تنديداً باستشهاد الأسير ميسرة أبو حمدية.

وشارك في الاعتصام ممثلو المؤسسات الرسمية والشعبية، وفصائل العمل الوطني والأطر النسوية وطلبة المدارس والجامعات، الذين رفعوا صور الشهيد وهتفوا بحرية الأسرى، معربين عن غضبهم على السياسة الإسرائيلية التعسفية بحق الأسرى خاصة المرضى.

ووجه المشاركون التحية للأسرى، مؤكدين مساندة الشعب الفلسطيني بكافة فئاته للحركة الأسيرة حتى نيل حريتهم.

ونددوا بجرائم الاحتلال بحق الأسرى، وإمعانه في سياسته العنصرية للنيل من الأسرى وكسر صمودهم.

وألقى مدير عام التخطيط والتطوير في محافظة طولكرم خالد الزغل، كلمة نيابة عن محافظ طولكرم، أشار فيها أن وقفة اليوم هي غضب ضد الاحتلال المجرم والعالم الصامت على جرائم المحتل الذي لا يحترم العاهدات والمواثيق الدولية، مؤكداً أن الشهيد أبو حمدية ليس الأول في مسيرة الحركة الأسيرة ولا الأخير طالما بقي وضع الأسرى هكذا.

وفي السياق ذاته، أغلقت المحال التجارية في المدينة أبوابها عند الساعة 11 ظهراً، في الوقت الذي عم فيه الإضراب كافة المدارس وجامعة القدس المفتوحة حداداً على استشهاد أبو حمدية.