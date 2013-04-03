يعالون ويشاي:لن نسمح بإطلاق الصواريخ من غزة « فسديروت مثل الخضيرة‏ »!

رد عضو الكنيست من حزب شاس ايلي يشاي على إطلاق صواريخ من غزة نحو سديروت بالقول " في حال الدفاع عن حياة مواطني وجنود "إسرائيل" فلا توجد لا معارضة ولا ائتلاف حكومي فيجب علينا ان لا نسمح بالعودة للواقع السابق حيث تطلق صواريخ من حين لآخر نحو "إسرائيل" فيجب النظر لإطلاق الصواريخ من غزة وكأن مدينة "الخضيرة" تقصف بالصواريخ ويجب الرد وبقوة على اي محاولة تهدف المساس بسيادة "إسرائيل" وسلامة مواطنيها " على حد قوله.

هدد وزير الحرب الإسرائيلي موشية يعلون صباح اليوم الأربعاء, بالرد العسكري ضد كل من قطاع غزة وسوريا, وقال يعلون ردا علي سقوط 3 صواريخ قرب سديروت :" نحمل حماس المسؤولية الكاملة عن اي صاروخ يطلق من قطاع غزة كما إننا نحمل المسؤولية للنظام السوري على اي إطلاق نار من قبل الجانب السوري, ان كان مقصودا أو غير مقصود فأي موقع سوري يطلق منه النار نحونا سندمره كما فعلنا أمس الثلاثاء .

أكد الناطق باسم الجيش الإسرائيلي بأن طائرات سلاح الجو الصهيوني أغارات على هدفين في قطاع غزة دون وقوع إصابات, وفق مزاعم الاحتلال فإن الرد الإسرائيلي جاء ردا على سقوط قذيفة هاون في مجمع اشكول دون وقوع إصابات او إضرارا .

من جانب آخر أكد الناطق بأن الدبابات "الإسرائيلية" أطلقت قذائفها نحو موقع عسكري سوري

ردا علي إطلاق نار من الجانب السوري نحو دورية لجيش الاحتلال دون وقوع إصابات او اضرار كما سقطت قذيفة هاون اطلقت من الجانب السوري في منطقة تل فارس وتقوم قوات الاحتلال بالبحث عن مكان سقوطها .

وقد قام وزير الحرب موشية بوغي يعلون بجولة تفقدية لقوات الاحتلال في هضبة الجولان قائلا إسرائيل سترد علي اي إطلاق ار من الجانب السوري .