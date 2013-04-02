نقابة المحامين تعلق العمل غدا حدادا على الشهيد أبو حمدية

أعلنت نقابة المحامين عن تعليق العمل غدا الأربعاء في كافة محافظات الوطن حدادا على الشهيد الأسير ميسرة أبو حمدية.

وقال نقيب محامي دولة فلسطين حسين شبانة، في بيان صحافي، مساء اليوم الثلاثاء، إن الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني بصورة عامة والأسرى بصورة خاصة أصبحت من الفظائع الإجرامية للقرن الواحد والعشرين، مضيفا 'أنه ليس من المعقول أن تبقى إسرائيل فوق القانون ويبقى العالم ينظر بصمت لهذه الجرائم'.

وأشار شبانة إلى أن نقابة المحامين ستصعّد من الفعاليات المحلية والدولية لنصرة الشعب الفلسطيني وقضية الأسرى.

من جانبه، قال أمين سر النقابة يزيد الحج قاسم إن مجلس النقابة قرر تعليق العمل أمام كافة المحاكم والنيابات العامة والمؤسسات والدوائر الرسمية طيلة يوم غد الأربعاء مع تنظيم وقفة احتجاجية الساعة العاشرة صباحا لمدة عشر دقائق أمام كافة المحاكم النظامية، إضافة لعقد مؤتمر صحافي لمجلس النقابة غدا في تمام الساعة العاشرة والنصف أمام مقر محكمة الاستئناف في محافظة رام الله حول قضية استشهاد أبو حمدية.

ودعا الحج قاسم كافة المحامين إلى المشاركة في الوقفة الاعتصامية بالزي الرسمي للمحامين (الروب).