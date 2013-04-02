إصابة العشرات خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدة بيت أمر

أصيب العشرات من المواطنين بالاختناق وبالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، مساء اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدخل بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وقال الناطق الإعلامي للجنة الوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان في بلدة بيت أمر يوسف أبو ماريا، إن مواجهات اندلعت على مدخل البلدة بين قوات الاحتلال ومتظاهرين غاضبين على استشهاد الأسير ميسرة أبو حمديه، أسفرت عن إصابة العشرات بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، إضافة لإصابة ثلاثة شبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط جرى علاجهم ميدانيا.

وأضاف أبو ماريا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت المداخل الرئيسة المؤدية للبلدة.