« اسرائيل » أخرت اعلان نبأ استشهاد ابو حمدية خوفاً من رد المقاومة

قالت مصادر عسكرية في جيش الاحتلال الإسرائيلي "إن المستويات الأمنية منعت نشر خبر استشهاد الأسير ميسرة أبو حمدية في منتصف الليلة الماضية حتى صباح اليوم حتى تتمكن من إصدار الأوامر اللازمة واتخاذ الاحتياطات في المناطق الفلسطينية تحسبا لأية ردة فعل".

وقالت الاذاعة العبرية إن جيش الاحتلال رفع درجة التأهب في المنطقة الجنوبية المحاذية لحدود قطاع غزة بعد إعلان استشهاد الأسير أبو حمدية في مشفى "سوروركا" الاسرائيلي، تحسبا لرد فصائل المقاومة في القطاع.

ونقلت الإذاعة عن مسؤول عسكري في الجيش الإسرائيلي تهديده بأن "الجيش لن يسمح بتهديد أمن بلدات الجنوب، ولن يسمح في الوقت ذاته للاسرى الفلسطينيين بابتزاز إسرائيل".

وطالبت الشرطة الاسرائيلية سكان بلدات الجنوب بتوخي الحذر من احتمالات تعرض منطقتهم لنيران وصواريخ فصائل المقاومة الفلسطينية من قطاع غزة.

وأعلن، صباح اليوم الثلاثاء، عن استشهاد الأسير ميسرة أبو حمدية في سجون الاحتلال الإسرائيلي بعد معاناة مع مرض السرطان، رغم المناشدات الدولية للاحتلال بالإفراج عنه أو حتى السماح لذويه بزيارته داخل السجن.