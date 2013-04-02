فاجعة ..استشهاد الأسير ميسرة أبو حمدية في سجون الاحتلال الإسرائيلي

أعلن وزير شؤون الأسرى والمحررين بحكومة رام الله عيسى قراقع اليوم الثلاثاء، عن استشهاد الأسير ميسرة أبو حمدية (64 عاما)، في سجن 'إيشل' الصهيوني .

وقد حذرت الوزارة في الآونة الأخيرة من خطورة الحالة الصحية للأسير أبو حمدية سكان الخليل، والمصاب بالسرطان في الحنجرة والمحكوم بالمؤبد.

ووفقا لإفادات محاميه، فقد أبو حمدية الوعي عدة مرات وسقط أرضا وأصيب بجروح، ولم يستطع الكلام بسبب تفشي مرض السرطان في الغدد والحنجرة.

وخلال الشهرين الأخيرين ومنذ اكتشاف السرطان لديه طرأ تدهور متسارع وكبير على وضعه الصحي، ما هدد حياته، وأصبح مؤخرا بين الحياة والموت، حيث عانى من انتفاخ في الغدد الليمفاوية، وهبوط حاد في الوزن، وعدم القدرة على النطق وأوجاع في كافة أنحاء الجسد، خصوصا الأضلاع والعضلات وعدم استطاعته النوم ليلا ونهارا من شدة الألم.