الطقس: أجواء ربيعية وانخفاض ملموس على درجات الحرارة

يكون الجو، اليوم الثلاثاء، ربيعيا مع ظهور بعض الغيوم العالية ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلاتها السنوية العامة بحدود درجتين مئويتين وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط الموج.

وتنبأت دائرة الأرصاد الجوية بأن يكون الجو غدا الأربعاء، صافيا بوجه عام مع ظهور بعض الغيوم العالية ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها بحدود 4-5 درجات مئوية وتكون الرياح شماليه غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في حين يكون الجو يوم الخميس، غائما جزئيا ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة في ساعات المساء والليل وتكون الرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

ويوم الجمعة، يكون الجو غائما جزئيا وباردا نسبيا، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط امطار متفرقة حتى ساعات الظهر، والرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

ويكون الجو يوم السبت، صافيا بوجه عام وربيعيا معتدلا، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.