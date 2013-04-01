غزة: مخالفة مالية للمركبات الملاكي التي تنقل ركاب بأجر

أكدت الإدارة العامة للهندسة والسلامة المرورية بوزارة النقل والمواصلات أن وزير النقل والمواصلات قرر تشديد العقوبات على سائقي الملاكي الذين ينقلون الركاب بأجر ويزاحمون مركبات العمومي الخارجي في عملهم.

وأوضح أنه تم فرض مخالفة مرورية وغرامة تصل إلى 500 شيقل، وذلك لردعهم عن العمل في الخطوط الخارجية حيث يؤثرون بشكل كبير على عمل سائقي العمومي الخارجي، لافتاً إلى أن العديد من المواطنين اشتكوا إلى الوزارة مزاحمة سائقي الأربعة راكب لهم.

وتأتي هذه المخالفة بموجب نص المادة 99 من قانون المرور الفلسطيني رقم 5 لسنة 2000، وقد تم اتخاذ هذا القرار من وزير النقل والمواصلات بصفته رئيساً للمجلس الأعلى للمرور.

وأكدت الإدارة أنها ستوصى الجهات المختصة في شرطة المرور بتنفيذ هذا القرار وتطبيقه ميدانيا بحق السائقين المخالفين .