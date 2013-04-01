الشعبية القيادة العامة تحمل الاحتلال المسؤولية عن حياة الاسير إبو حمدية

حملت الجبهة الشعبية القيادة العامة حكومة الاحتلال الصهيوني المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير ميسرة أبو حمدية الذي وصلت حالته الصحية إلي مرحلة الخطر الشديد.

وقالت الجبهة في بيان أصدرته اليوم في رام الله إن الحالة الصحية الخطيرة التي وصل إليها الأسير أبو حمدية سببها الإهمال الطبي المتعمد الذي اتبعته إدارة السجون ضد أبو حمدية.

وطالت القيادة العامة في بيانها السلطة الفلسطينية بدعوة مجلس الامن إلى الانعقاد الفوري لبحث الجريمة النكراء التي ترتكبها حكومة الاحتلال بحق الاسير أبو حمدية بإعدامه إعداما بطيئاً خارج إطار القانون.