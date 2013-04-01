شرط لدخول امتحان التوظيف..أسباب عقد تعليم غزة لامتحان مزاولة مهنة للمعلمين

أعلن وكيل وزير التربية والتعليم بحكومة غزة د. محمد أبو شقير ان سبب الإعلان عن امتحان مزاولة المهنة جاء توافقاً مع لائحة كادر المعلمين والذي يهدف لتنظيم المعلمين .

وقال د. أبو شقير في حديث خاص "لوكالة فلسطين اليوم" ان امتحان المزاولة يعقد لأول مرة في قطاع غزة دون الضفة وسيكون امتحان شفوي وتحرير , وهو يسبق امتحان توظيف معلم وسيكون في النواحي التربوية والشخصية والثقافية .

وقال ان الامتحان التوظيف سيكون في التخصص , ولن يتسن لاي طالب التقديم لامتحان التوظيف دون النجاح في امتحان مزاولة المهنة .

وبين ان سبب الأخر لتقديم امتحان مزاولة المهنة وجود عدد من المتقدمين لامتحانات التوظيف غير مناسبين لان يكونوا معلمين , وبإمكانهم العملي في أي مجال اخر غير التعليم , وبشأن الحديث عن الرسوم ال10 بين ان الرسوم غير مرهقة وعلى الطالب ان يعلم انه مقبل على مرحلة جديدة في حياته.

وكانت وزارة التربية والتعليم العالي بغزة قد اعلنت عن عقد امتحان مزاولة مهنة التعليم، والذي يهدف إلى قياس مجموعة المعارف والمهارات التربوية والثقافية اللازمة لمهنة التعليم، علماً بأن من يجتاز هذا الامتحان سيمنح شهادة مزاولة مهنة التعليم والتي تعتبر شرطاً مبدئياً للتقدم لوظيفة معلم جديد.

وأوضح أ. أحمد سالم مدير عام الشئون الإدارية أن الإعلان جاء تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء الفلسطيني رقم 3/2013، الخاص بكادر المعلمين الحكوميين، وأن الامتحان للمعلمين الجدد، ولا يشمل المعلمين الرسميين ممن هم على رأس عملهم.

وأضاف سالم أن المتقدم لامتحان مزاولة مهنة التعليم يجب أن تتوفر فيه الشروط المطلوبة التالية:

1. أن يكون حاصلاً على الدرجة الجامعية الأولى في التربية أو تأهيل تربوي أو دبلوم معلمين بمعدل لا يقل عن جيد أو ما يعادلها في إحدى التخصصات المذكورة أعلاه.

2. يتم تقديم الطلبات من قبل الشخص نفسه مع إبراز بطاقة الهوية الشخصية.

3. يمكن للمتقدمين الذين لديهم طلبات توظيف من العام الماضي الاستعانة بالمستندات المرفقة في طلباتهم كل حسب مديريته.

4. يتم استيفاء رسوم (10) شيكل من كل متقدم بإيصال رسمي.

ونوه سالم إلى أن تقديم الطلبات يكون في أقسام الشئون الإدارية بمديريات التربية والتعليم بمختلف محافظات قطاع غزة، كلٌ حسب مكان سكناه مع إبراز الوثائق التالية:

1. صورة مصدقة حسب الأصول عن كشف علامات شهادة الثانوية العامة.

2. صورة مصدقة حسب الأصول عن المؤهل العلمي وكشف العلامات بحيث يكون فيه التقدير والنسبة واضحين.

3. صورة عن شهادة الميلاد وصورة البطاقة الشخصية وصورة شخصية ملونة.

وعن موعد استقبال الطلبات قال سالم: " يبدأ قبول الطلبات اعتباراً من 01/04/2013م، وحتى نهاية يوم 18/04/2013م، وحسب المواعيد التالية:

تربية إسلامية – لغة عربية – لغة إنجليزية – إدارة واقتصاد -

لغة فرنسية- الإرشاد التربوي – تربية خاصة

ذكور

02،01/04/2013

إناث

04،03/04/2013

تاريخ – جغرافيا – اجتماعيات – تربية ابتدائي

علوم عامة – فيزياء- كيمياء – أحياء- علم المكتبات

ذكور

07،08/04/2013

إناث

09،10/04/2013

تكنولوجيا– صحة بيئية – رياضيات- تربية رياضية- تربية فنية

ذكور

11،14/04/2013

إناث

15،16/04/2013

المتأخرون

ذكور و إناث

18،17/04/2013