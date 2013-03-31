« اسرائيل » تسعى لاعادة السفير المصري

تجري حكومة الإحتلال اتصالات حثيثة مع المسؤولين المصريين في سبيل إعادة السفير المصري، عاطف سالم ل(إسرائيل)، والذي سحبته مصر على خلفية العدوان الإسرائيلي على غزة في تشرين ثان /نوفمبر من العام الماضي ، بحسب ما نشره موقع الإذاعة الإسرائيلية.



ونقل تقرير الإذاعة العبرية أن مصادر سياسية في القدس المحتلة أشارت إلى "حصول تقدم في الجهود المبذولة لإيجاد موقع جديد للسفارة الاسرائيلية في القاهرة".



ونقل تقرير سابق على لسان مصادر إسرائيلية لم يتم الإعلان عن هويتها "إن فترة طويلة مضت وأن الهدوء يسود الساحة الإسرائيلية، وذلك "بفضل الدور البناء والايجابي لمصر في إطار التفاهمات التي تم التوصل إليها في أعقاب العدوان الاسرائيلي على القطاع.



وفي سياق متصل أكدت المصادر على أن اللجنة العسكرية المشتركة للبلدين تلتئم بصورة منتظمة وروتينية، كما هو الحال بالنسبة للجنة الإسرائيلية المصرية الخاصة بالمناطق الصناعية المؤهلة، والمعروفة باسم QUIZ.