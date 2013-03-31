مصر جاهزة لحجب المواقع « الإباحية »

قال الدكتور شريف هاشم نائب رئيس المرفق القومي لتنظيم الاتصالات في مصر،مصر باتت جاهزة لحجب المواقع الإباحية وإن الألية الفنية لحجب هذه المواقع جاهزة للعمل منذ بداية شهر يناير الماضي.

وأضاف هاشم في اتصال هاتفي لمراسل "الأناضول" اليوم الأحد ، "قامت الشركات المقدمة لخدمات الانترنت في مصر، منذ يناير الماضي، بتركيب أجهزة "فلاتر" عبر شبكاتها، لحجب أي محتوي تطالب به السلطات القضائية في مصر".

ونظم العشرات من الشباب السلفي أمس السبت حملة شبابية أمام دار القضاء العالي بوسط العاصمة المصرية "القاهرة" أطلقوا عليها ''الخطة الشبابية لحجب المواقع الاباحية ''للمطالبة بحجبها من الانترنت بمصر.

وطالب هاشم الجهات المعنية بتحديد ماهية المواقع الاباحية المطلوب حجبها، كي تصدر حكومة مصر أوامرها لشركات الانترنت بحجب تلك المواقع.

واضاف " لابد وأن تكون هناك الية محددة من جانب الجهات المختصة وابلاغ حكومة مصر بالمواقع التي تعتبرها اباحية كي يتم حجبها، مؤكدا أنه لا يوجد ما يسمى بحجب تلك المواقع إجمالا، بل لابد وأن تحدد المواقع الواجب حجبها".

كان النائب العام المصرى السابق قد أرسل خطابات رسمية لكل من وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والداخلية والاعلام ، ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لاتخاذ الاجراءات اللازمة لحجب المواقع الاباحية، عن شبكة المعلومات الدولية ''الانترنت'' وتقنين استخدام الانترنت وذلك عن طريق حجب أي صور او مشاهد اباحية فاسدة، تتعارض مع قيم وتقاليد الشعب المصري والمصالح العليا للدولة.

من جانبه قدر عبد الرحمن الصاوي رئيس لجنة الصناعة بالمرفق القومي لتنظيم الاتصالات في مصر التكلفة التي تحملتها شركات الانترنت جراء الالية الجديدة التي وضعتها على شبكاتها لحجب المواقع الاباحية بنحو 25 مليون جنيه تعادل 3.67 مليون دولار.

وقال ان الخطوة التى اقدمت عليها الشركات تأتى تنفيذا للحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في الدعوى رقم 10355لسنة 63 قضائية بغلق المواقع الاباحية".