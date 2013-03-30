منشد الثورة الفلسطينية .. الفنان « أبو عرب » على سرير الشفاء ببيروت

قالت مصادر طبية ان الفنان الفلسطيني المعروف بـ“أبو عرب” يرقد على سرير الشفاء بمستشفى ببيروت في لبنان حيث يعيش الفنان أبو عرب.

وأضافت المصادر :"أن الحالة الصحية لابو عرب حرجة للغاية، حيث يعاني من أمراض عدة".

وقد اثارت صورة ابو عرب وهو على سرير الشفاء حالة من الحزن بين رواد الفيسبوك , وبدءوا بالدعاء له بالشفاء وان يعود للغناء للثورة الفلسطينية خصوصا في هذه المرحلة العصيبة التي تمر بها القضية الفلسطينية .

و”أبو عرب”هو إبراهيم محمد صالح، شاعر ومنشد الثورة الفلسطينية الكبرى.

وولد أبو عرب في قرية الشجرة قضاء طبرية في فلسطين سنة 1931، وتنقل من لبنان إلى سورياوتونس ومخيمات الشتات في العالم.

قُتِل والده عام 1948 خلال اجتياح الميليشيات الصهيونية لفلسطين، وقُتِل ولده عام 1982 خلال الاجتياح الجيش الإسرائيلي للبنان

وشهد في طفولته انطلاقة الثورة الفلسطينية الكبرى عام 1936 ضد الاحتلال البريطاني والاستيطان الصهيوني والتي كرس لها جده أشعاره كافة للإشادة بالثورة ولتشجيع أفرادها، ولتحريض الشعب ضد المحتل البريطاني.

أسس فرقته الأولى في الأردن سنة 1980 وسميت بـ فرقة فلسطين للتراث الشعبي، وكانت تتألف من 14 فنانا.

وبعد مقتل الفنان ناجي العلي” وهو أحد أقارب أبوعرب” تم تغيير اسم الفرقة إلى فرقة ناجي العلي.

ألّف ولحّن وغني كثير من الأغاني الوطنية، ومن أشهرها: من سجن عكا، العيد، الشهيد، دلعونا، يا بلادي، يا موج البحر، هدي يا بحر هدي، يا ظريف، الطول زور بلادنا، أغاني العتابا والمواويل.

وزار أبو عرب قريته عام 2012 بعد 64 عاماً من المهجر، فتجول فيها وهو مليء بالعواطف الجياشة، وأنشد ارتجالاً للقرية ولعين الماء فيها ولشجرة التوت في داره.







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