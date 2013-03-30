نتنياهو حقل تمار سيعمل علي استقلال مجال الطاقة « الاسرائيلي‎ »

رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ببدء تدفق الغاز من حقل تمار.

وقال نتنياهو في كلمة كتبها علي صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) اليوم السبت "هذا يوم بالغ الأهمية لدعم اقتصاد اسرائيل ففي عيد الحرية نخطو خطوه كبيرة نحو الاستقلال في مجال الطاقة فحقل تمار سيقوي اقتصاد اسرائيل".

وكان رئيس إحدى الشركات العاملة في حقل تمار الإسرائيلي للغاز الطبيعي أكد في بيان أن الحقل الواقع قبالة ساحل البحر المتوسط بدأ في ضخ الغاز.

ويتوقع أن تصبح إسرائيل التي كانت تفتقر إلى الطاقة أحد مصدري الغاز بحلول نهاية العقد الحالي حيث يحتوي حقل تمار على احتياطات تكفي لتلبية احتياجاتها من الغاز لعدة عقود.

وقال اسحق تشوفا صاحب الحصة المسيطرة في مجموعة ديليك إحدى الشركات العاملة في حقل تمار "اليوم (نبدأ) الاستقلال في الغاز الطبيعي الإسرائيلي. إنه إنجاز هائل للاقتصاد الإسرائيلي وبداية لعهد جديد."

وأكدت وزارة الطاقة والمياه الإسرائيلية الأسبوع الماضي أن الغاز سيؤدي إلى انخفاض تكاليف الإنتاج لشركة الكهرباء الإسرائيلية الحكومية وكذا انخفاض سعر الكهرباء.

ويقع تمار على مسافة 90 كيلومترا قبالة الساحل الشمالي لإسرائيل ويحتوي على ما يقدر بعشرة تريليونات قدم مكعبة من الغاز.

ومن شأن تطوير حقلي تمار - الذي اكتشف عام 2009 - وليفياثان أن يقلصا من اعتماد إسرائيل على واردات الطاقة غير أن إسرائيل قالت إنه سيمكنها أيضا من تصدير كميات كبيرة من غازها الطبيعي.