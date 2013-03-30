مؤسسة « فارس العرب » تنظم يوماً ترفيهياً للأيتام بغزة

نفذت مؤسسة فارس العرب يوم امس الجمعة يوماً ترفيهياً لتسعةٍ و ثلاثين طفلا يتيماً من الأطفال المكفولين لديها بعنوان "شاركنا فرحتنا", وذلك بمناسبة يوم اليتيم العالمي في منتجع "الشاليهات" على شاطئ بحر غزة.

وأوضح عوني السوافيرى عضو مجلس إدارة المؤسسة "أن هذا الحفل أُقيم من أجل رسم البسمة على شفاه الأطفال الأيتام, وخاصةً أنهم مروا بظروفٍ نفسية سيئة أثناء العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة في نوفمبر العام الماضي " .

وأكد "السوافيري" أن "هذا الحفل يأتي ختاماً في كل عام لسلسلة من الفعاليات والنشاطات الترفيهية التي ينفذها طاقم المؤسسة مع الأيتام بهدف دعمهم نفسياً, وتخفيف الضغوطات النفسية عنهم.

وتضمن الحفل العديد من الفقرات الترفيهية, والأنشطة التي تهدف إلى تقثيف الأطفال صحيا وفكريا بمشاركة عدد من المتطوعين من المؤسسة ومن مؤسسات آخري.

وغمرت الفرحة نفوس الأطفال وهم يلعبون على ألعاب الملاهي التابعة للمنتجع, عبروا عن هذه الفرحة بمشاركتهم الفعالة في كافة النشاطات والألعاب التي نفذت وقدمت أثناء الحفل.

وفي نهاية الحفل تم توزيع الهدايا على كل الأطفال المتواجدين , إيماناً من مؤسسة فارس العرب بأن الأطفال الأيتام أمانةً يجب الحفاظ عليها ودعمها بكل الوسائل المتاحة .