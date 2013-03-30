حماس تحمل الاحتلال المسؤولية عن حياة أبوحمدية

حملت حركة حماس، اليوم السبت، الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن حياة الاسير ميسرة أبو حمدية بـ "تجاهل تقديم العلاج له، والإهمال الطبي بحقه"، معتبرةً ذلك "جريمة إنسانية تضاف لجرائم الاحتلال بحق الأسرى".

وقال الناطق باسم الحركة، فوزي برهوم في تصريح صحفي له "هذه جريمة خطيرة واستهداف متعمد للأسرى وإهمال لحقوقهم ومطالبهم"، مطالباً المنظمات الحقوقية والإنسانية بما قال عنه "مغادرة مربع الصمت والعمل الفوري على إنقاذ حياة الأسير أبو حمدية وآلاف الأسرى في سجون الاحتلال".

ودعا برهوم جماهير الشعب الفلسطيني والأمتين العربية والإسلامية إلى تشكيل أكبر حالة إسناد جماهيري وشعبي ومؤسساتي ورسمي للأسرى والعمل على فضح جرائم الاحتلال بحقهم والضغط على كل صناع القرار ووضعهم عند مسؤولياتهم تجاه هذه القضية العادلة.