مستوطنون يضعون أساسات لنصب كرفانات جديدة شرق يطا

قام مستوطنون من مستوطنة 'أفيجال' المقامة على أراض فلسطينية شرق بلدة يطا جنوب مدينة الخليل، اليوم الخميس، بوضع أساسات لإقامة كرفانات جديدة، لتوسعة المستوطنة المذكورة.

وذكر منسق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان في جنوب الخليل وشرق يطا راتب الجبور، أن المستوطنين وضعوا أساسات لنصب كرفانات جديدة للمستوطنين على حساب أراض تعود ملكيتها لعائلتي الجبارين ومحمد.

وقال إن عراكا واشتباكات بالأيدي وقعت بين مالكي الأراضي والمستوطنين، لمنعهم من الاستيلاء على أراضيهم التي يملكون كافة الوثائق التي تؤكد ملكيتهم لها.

وطالب الجبور بتدخل المؤسسات الحقوقية والمعنية، لوقف عملية سرقة الأراضي والاستيلاء عليها من قبل الاحتلال والمستوطنين.