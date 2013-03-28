وفدان من فتح وحماس بالقاهرة لبحث المصالحة

أفادت مصادر فلسطينية رفيعة المستوى أن وفدين من حركتي فتح وحماس وصلا العاصمة المصرية القاهرة؛ لبحث ملف المصالحة الوطنية.

وقالت المصادر ذاتها، اليوم الأربعاء، إن "الوفدين توجها مساء أمس الثلاثاء إلى مصر لبحث عدة ملفات مهمة، أبرزها ملف المصالحة العالقة والبحث في استئناف جولاتها من جديد".

وأوضحت المصادر أن وفد فتح يضم كلاً من النائبين عن الحركة في المجلس التشريعي أشرف جمعة، وماجد أبو شمالة، فيما يضم وفد حماس النائبين مشير المصري، وصلاح البردويل، والقيادي أحمد يوسف.

وأشارت إلى أن القاهرة ستشهد خلال الساعات المقبلة حراكاً وصفته بـ"الإيجابي" اتجاه ملفات المصالحة وسبل تحريكها من جديد، وسجري التحضير من قبل وفود فتح وحماس للقاءات مرتقبة تضم قادة الحركتين.