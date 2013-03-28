الاحتلال يسعى لتحسين « الإنذار المبكر » المضاد للصواريخ

أفادت صحيفة "هآرتس" العبرية، في عددها الصادر اليوم الخميس، أن ما تسمى "قيادة الجبهة الداخلية" تسعى لتحسين نظام الإنذار المبكر في حال سقوط قذائف صاروخية أو صواريخ على "إسرائيل".

وأوضح قائد الجبهة الداخلية الميجر جنرال "ايال ايزنبرغ" أن جهودا تبذل لتطوير منظومة محوسبة تستخدم ليقتصر توجيه الإنذارات على المناطق التي تتعرض للخطر الفوري باحتمال سقوط صاروخ أو قذيفة صاروخية عليها.

وأشار إلى أن هذا الأمر سيقلص بشكل ملحوظ النفقات المترتبة على دخول عدد كبير من الإسرائيليين الملاجئ والغرف الآمنة.

وأضاف الميجر جنرال ايزنبرغ أن العقبة الرئيسية التي تعترض تطوير هذه المنظومة هي ثمنها الذي يقدر بأكثر من 380 مليون شيكل.