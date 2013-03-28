الطقس: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة

تنبأت دائرة الأرصاد الجوية بأن يكون الجو اليوم الخميس، لطيفا وربيعيا مع ظهور بعض الغيوم العالية ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم غد الجمعة، يكون الجو صافيا بوجه عام لطيفاً وربيعياً ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو يوم السبت، الجو صافيا بوجه عام مع ظهور بعض الغيوم العالية ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في حين يصير الجو يوم الأحد، جافا ومغبرا احيانا مع ظهور بعض الغيوم العالية ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها السنوية العامة بحدود 7-9 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.