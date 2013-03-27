إضراب في تسعة موانئ ليبية

دخل نحو ألفي عامل في قطاع الموانئ إضرابا عن العمل في تسعة موانئ في ليبيا، وذلك على خلفية منح وزارة المواصلات والنقل البحري ترخيصاً بالمناولة والتخزين إلى شركة ليبيا للموانئ الخاصة في ميناء مدينة الخُمس شرق العاصمة طرابلس، وهو ما أثار خشية العمال من احتمال تسريحهم.

يقول أحد المضربين "لقد حرمنا طيلة حكم (العقيد الليبي الراحل معمر) القذافي الذي امتد لأربعين سنة من بناء الموانئ الليبية، وما نطالب به الآن هو إتاحة الفرصة لتحقيق هذا الأمر وبعدها تتم محاسبتنا على أي تقصير"، واعتبر أن القرار غير مناسب في توقيته.

وقد سارعت السلطات إلى طمأنة المحتجين من خلال تقديم ضمانات برفع الأجور واستفادة العمال من التأمين الصحي، ويقول فريد القبلاوي -وكيل وزارة المواصلات والنقل البحري- إن من الشروط التي ستتم عليها أسس فتح المجال أمام المنافسة في المناولة والتخزين هو تشغيل عمال شركة الموانئ.

وأشار القبلاوي إلى أن أي تأخير في وصول سفينة واحدة يترتب عليه دفع غرامة قد تصل إلى مائة ألف يورو (127 ألف دولار).

ويرى عمال مضربون أن فتح الباب أمام الشركات الخاص للعمل في قطاع الموانئ بالحوض الرابع في ميناء الخًمس يرجع لموقعه الإستراتيجي، حيث يبلغ عمق الحوض 14 مترا تحت مستوى سطح البحر.