صور .. لاعب « كونغ فو ».. في مباراة كرة قدم!

على طريقة مصارعي "الكونغ فو"، وقبل أن تلفظ المباراة أنفاسها الأخيرة، قفز لاعب المنتخب الأوكراني تاراس ستيبانيكو في الهواء، ثم غرس قدمه في رقبة لاعب منتخب مولدوفا، الذي كاد أن يخسر حياته، بعد أن خسر فريقه اللقاء بهدفين، ضمن منافسات الجولة السادسة من مباريات المجموعة الثامنة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم عام 2014 بالبرازيل.

وانتهى الشوط الأول بتعادل الفريقين سلبيًا، رغم الأفضلية الواضحة من جانب المنتخب الأوكراني.

وافتتح آندريه يارمولنكو، مهاجم دينامو كييف، التسجيل للمنتخب الأوكراني في الدقيقة 61، مستغلًا تمريرة رومان زوزوليا.

ومع حلول الدقيقة 70، أضاف غيفجني كاشايريدي الهدف الثاني لأوكرانيا، إثر عرضية متميزة من أوليه هوسيف.

وقبل عشر دقائق من نهاية المباراة رد ألكسندرو سوفوروف بهدف لمنتخب مولدوفا.

وتعرض تاراس ستيبانيكو للطرد في الوقت بدل الضائع من المباراة.. في أعقاب لعبته الخشنة، التي لم يكن فيها، ما يوحي أبداً أنها استخدمت في مباراة كرة قدم.













