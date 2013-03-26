« روبي ريفلين » الأكثر شعبية في « إسرائيل » ونتنياهو يتراجع

على الرغم من استبعاده من منصب رئاسة الكنيست في دورتها الجديدة حظي رئيس الكنيست "المطاح به من قبل نتنياهو وحزب الليكود" "روبي ريفلين" على أعلى أصوات الجمهور الإسرائيلية كأفضل شخصية سياسية في استطلاع أجرته صحيفة هآرتس عشية عيد "الفصح".

وتشير الصحيفة إلى أن "ريفلين" كان يحظى في سنوات سابقة أيضا بنقاط عالية كرئيس للكنيست تمتع بإعجاب الجمهور بإدارته الرسمية لمهام منصبه، كما أشارت الصحيفة إلى أن هذا العام جاء في هذه المرتبة بعدما وصف بخيانة نتنياهو له في عدم دعم ترشيحه لولاية جديدة رئيسا للكنيست".

ووفقاً للصحيفة فإن الاستطلاع شمل ما يقارب 15 شخصية من أبرزها الرئيس الإسرائيلي "شيمعون بيرس" الذي جاء في المرتبة الثانية، في حين حظي رئيس هيئة الأركان في جيش الاحتلال "بيني غانتس" على المرتبة الثالثة، الذي حصل على رضا 67% من الجمهور.

فيما حصل وزير الأمن المنصرف إيهود براك على 50%، الذي ازدادت شعبيته بسبب اعتزاله الحياة السياسية وجاء في المرتبة الرابعة، بينما جاء ريس الحكومة نتنياهو في المرتبة الخامسة الذي انخفضت شعبيته من 53% الى 48%.