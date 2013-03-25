حنان عشراوي: إسرائيل تنتهك حق العبادة

قالت حنان عشراوي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن إسرائيل تنتهك حق العبادة بمنعها للمسلمين والمسيحيين من الوصول إلى مدينة القدس المحتلة.



وفي بيان صحفي الأحد وصل مراسلنا نسخة منه بمناسبة عيد "أحد الشعانين" وبداية أسبوع عيد الفصح، أوضحت عشراوي أن إسرائيل أصدرت ما نسبته 30 إلى 40% فقط من التصاريح التي تقدم بها أبناء الرعية المسيحية من مدينتي رام الله وبيت لحم لزيارة القدس وأداء الصلوات في كنيسة القيامة والتواصل الاجتماعي مع ذويهم في هذه المناسبة.



وأضافت أن "هذا العيد هو مناسبة دينية ووطنية، وهو وقت للعبادة والاحتفال الجماعي، ونرفض حرمان العديد من الطوائف الفلسطينية المسيحية من أبسط حقوق الإنسانية وفي مقدمتها حرية العبادة في عاصمة دولتهم المستقبلية".



وأشارت إلى أن الطوائف الفلسطينية المسيحية في شمال الضفة الغربية "اضطرت إلى إلغاء احتفالاتها بأحد الشعانين في مدينة القدس لعدم الحصول على التصاريح اللازمة، ولعدم تمكّن العديد من الفرق الكشفية من المشاركة في هذه الاحتفالات لنفس السبب".