مسؤول فلسطيني: خطة عمل أمريكية للفلسطينيين والإسرائيليين للتقدم في التسوية

صرح مسؤول فلسطيني كبير بان الإدارة الأمريكية ستقدم للجانبين "الإسرائيلي" والفلسطيني في غضون شهرين خطة عمل تتناول الخطوات السياسية القادمة للمضي قدما بعملية السلام.

وقال المسؤول الفلسطيني لوكالة الصحافة الفرنسية إن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري بدأ بالتدخل الحقيقي من أجل إيجاد حل للنزاع الفلسطيني "الإسرائيلي" في أعقاب المباحثات التي أجراها في نهاية الأسبوع الماضي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

ومن ناحية أخرى أوضح المسؤول الفلسطيني انه من السابق لأوانه الحديث عن عقد اجتماعات ثنائية أو حتى اجتماعات ثلاثية في إطار المسيرة السياسية.

وأضاف إن زيارة الرئيس الأمريكي براك أوباما والسيد كيري للمنطقة تمخضت عن إعادة تطبيع العلاقات بين الولايات المتحدة والسلطة الفلسطينية بعد التحرك الفلسطيني الأخير لدى الأمم المتحدة.

وكان الوزير كيري قد قال خلال زيارته لبغداد أمس أن الرئيس أوباما يعتقد بان المباحثات التي أجراها مع المسؤولين "الإسرائيليين" والفلسطينيين خلال زيارته الأخيرة للمنطقة كانت الأفضل من نوعها حتى الآن.