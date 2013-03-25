قوات الاحتلال تعتقل شابا من اليامون

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الإثنين، شابا من بلدة اليامون غرب جنين.

وأفادت مصادر أمنية بأن قوة من جيش الاحتلال اعتقلت الشاب محمد محمود أبو الهيجاء (20 عاما) بعد مداهمة منزله وتفتيشه.