بتر قائد الجيش الحر « رياض الأسعد » في انفجار بدير الزور

ذكرت تقارير إعلامية أن العقيد رياض الأسعد، قائد الجيش السوري الحر، أصيب بانفجار عبوة ناسفة مساء أمس الأحد في دير الزور شرقي سوريا.

ونقلت هذه التقارير عن بيان لهيئة أركان المنطقة الشرقية للجيش الحر أن الأسعد أصيب في انفجار عبوة ناسفة تم زرعها في السيارة التي كان يستقلها خلال جولة له في مدينة الميادين بدير الزور.

وبحسب البيان فإن الأسعد تعرض إلى بتر في ساقه، وهو يتلقى العلاج الآن خارج الأراضي السورية، واصفًا حالته الصحية بالمستقرة.

واتهمت الهيئة في البيان المنسوب إليها النظام السوري بمحاولة اغتيال الأسعد، وقالت إن "النظام يحاول النيل من أبناء دير الزور بعد تلقيه ضربات موجعة من الجيش الحر".

ولم يتأكد نبأ إصابة الأسعد من القيادة الرسمية للجيش الحر حتى صباح الإثنين.