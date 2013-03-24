اردوغان: لا تطبيع للعلاقات مع « اسرائيل » قبل رفع الحصار عن غزة‏

قال رئيس الحكومة التركية رجب طيب اردوغان اليوم الاحد بان العلاقات بين "اسرائيل" وتركيا لن تعود الى مسارها بشكل فوري الا بعد رؤية خطوات عملية على ارض الواقع.

وحسب اقواله، فإن العلاقات مع "اسرائيل" ستعود فقط ان اتخذت الحكومة الاسرائيلية خطوات فعلية، مشيراً الى انه لا يمكن تطبيع العلاقات مع "اسرائيل" دون ان نرى الجانب الاسرائيلي ينفذ خطوات على ارض الواقع.

واضاف اردوغان قائلا على صفحته على موقع تويتير: " إن تركيا فعلت ما هو واحب عليها لحماية الشعب الفلسطيني، و نتوقع من "اسرائيل" ان توفي بتعهداتها وترفع الحصار عن قطاع غزة".

وأعلن بأنه سيزور قطاع غزة الشهر المقبل.

وحيال الاتراك الذين قتلوا في هجوم للجنود الاسرائيليين على سفينة مرمرة قال اردوغان:"إن تركيا لن تنسى حقوق شهدائها"