صباحي: الحملة الإعلامية تهدف لتدمير المقاومة بالقطاع وسنظل ندعم غزة

دافع حمدين صباحي القيادي بجبهة الإنقاذ والتيار الشعبي عن حركة "حماس" بقوة اليوم منتقدا حملة تشويه الحركة وجناحها العسكري في الإعلام المصري.

وأكد خلال كلمة له أن "الحملة الإعلامية بهذه الطريقة لا تخدم سوى العدو الصهيوني وتطعن في المقاومة الفلسطينية مشيراً أن هدفها تدمير المقاومة في القطاع.

وقال صباحي في رد في رد منه على سؤال عن "حماس" أن هي أحد فصائل الفلسطينيين، وفلسطين في قلب كل عربي ووطني، بينما أكد " لن تدفع حماس فتورة أخطاء الأخوان".

وأضاف "سنظل ندعم غزة وفلسطين طوال حياتنا"، وأنهى صباحي حديثه مشدداً "سنظل ضد الإخوان ومع المقاومة الفلسطينية وحماس".