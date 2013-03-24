الاحتلال يرفض استئناف الأسير النائب باسم الزعارير

أفاد مركز أسرى فلسطين للدراسات بان محاكم الاحتلال رفضت الاستئناف الذى تقدم به محامى النائب الاسير باسم الزعارير(50عاما) من الخليل، وابقت على اعتقاله الادارى لمدة 6 أشهر .



وأوضح قاهر ابوكمال الناطق الاعلامى باسم المركز في الضفة الغربية بان الاحتلال أعاد اختطاف النائب الزعارير في 24/11/2012 ، بعد العدوان على غزة ضمن حملة طالت عدد من النواب ، وفرضت عليه الاعتقال الادارى لمدة 6 أشهر ، بينما تقدم محاميه بطلب استئناف لهذا الحكم على امل ان يتم إطلاق سراحه بعد 4 شهور من اعتقاله ، إلا ان المحكمة رفضت هذا الاستئناف وأصرت على تثبيت الحكم الادارى بحقه ، وهو الان يقبع فى سجن النقب الصحراوي .



وفى نفس السياق أشار ابوكمال إلى أن محاكم الاحتلال الاسرائيلي ثبتت الاعتقال الاداري للقيادي في حركة حماس رأفت ناصيف (45 ) عاما، لمدة (6) أشهر بعد أن كانت قد أعادت اعتقله بتاريخ 19-2-2013 ، وكانت قد نقلته يوم الأحد الماضي 17-3-2013 لسجن النقب ، بعد شهر من اعتقاله من منزله في طولكرم بعد أقل من 3 شهور على تحرره.



والجدير ذكره بأن ناصيف أسير محرر ، أمضى عدة سنوات في الاعتقال الاداري غالبيتها في الاعتقال الاداري ، حيث أمضى ما مجموعه 13 سنة ونصف في سجون الاحتلال المختلفة.



ولا يزال الاحتلال يختطف فى سجونه 14 نائبا ، هم : النائب حاتم قفيشة، النائب نايف الرجوب، النائب محمود الرمحي، النائب فتحي قرعاوي، النائب باسم زعارير، النائب عماد نوفل، النائب ياسر منصور، النائب أحمد عطون، النائب محمد اسماعيل الطل، النائب حسن يوسف، النائب محمد طوطح، بالإضافة إلى الوزراء الثلاثة: وصفي قبها، عيسى الجعبري، خالد أبو عرفة، وجميعهم يتبعون كتلة التغيير والإصلاح، والنائب مروان البرغوثي، والنائب جمال الطيرواي ، وكلاهما من حركة فتح، والنائب أحمد سعدات الأمين العام للجبهة الشعبية.