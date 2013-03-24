محكمة سعودية تصدر حكماً بالإعدام على ساحر تورط بإجهاض 40 سيدة

أصدرت المحكمة الكبرى بمحافظة الطائف غرب السعودية حكما بالإعدام على ساحر، متهم بممارسة الشعوذة، وأعمال الصرف والعطف، وإجهاض أكثر من 40 سيدة، بعد اعترافه بما نسب إليه.

وقالت مواقع الكترونية سعودية الأحد، إن الحكم الصادر بحق الساحر الأربعيني، الذي لم يكشف عن هويته ولا جنسيته، استند على تقارير سرية لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (الشرطة الدينية)، بتأييد من المحافظة، وجهات عليا أصدرت توجيهاتها بالقبض عليه، والتحقيق معه.

وكانت محكمة في حائل شمال السعودية اصدرت في شهر يناير الماضي حكماً بإعدام ساحر من جنسية عربية بعد إدانته باستلام مبالغ مالية من مواطنين ليرشدهم إلى مواقع تضم كنوزا أثرية مدعياً أنه استدل عليها بالشعوذة.

كما أدين المتهم بالقيام بأعمال سحرية في مجالات مختلفة كـ(جلب الحبيب) والتفريق بين الأزواج وغير ذلك، فيما نسبت مصادر لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنها قبضت عليه متلبساً قبل محاكمته.

وكانت السلطات أعدمت في يونيو/ حزيران الماضي مواطنا سعوديا متهما بممارسة السحر والشعوذة. وقد اعترف المتهم كذلك بارتكاب الزنا.

ويذكر أن منظمات حقوق الإنسان أدانت لمرات عديدة الحكم بالإعدام لممارسي السحر في السعودية. وقد سجلت على الأقل حالتين من نفس النوع خلال العام الماضي.