حكومة غزة تخلي المقار الأمنية تحسباً لأي تصعيد « إسرائيلي »

أخلت الأجهزة الأمنية في حكومة غزة، جميع مقراتها في مدينة رفح جنوب القطاع، تحسباً لأية عملية قصف، مع استمرار التحليق المكثف لطائرات الاستطلاع "الإسرائيلية" في أجواء المدينة منذ ليلة أمس الخميس.

ونقلت وكالة "الرأي" التابعة للحكومة بغزة، عن الناطق باسم الداخلية إسلام شهوان قوله: "إن قرار إخلاء المواقع جاء كخطوة احترازية، لعدم ترك مبرر للاحتلال لاستهداف هذه المواقع"، مشيراً إلى أن الخطوة جاءت بعد ملاحظة الحركة النشطة لطائرات الاستطلاع في أجواء القطاع.

وأعلنت "إسرائيل" أمس سقوط صواريخ على بلدة سديروت، ما تسبب بإحداث أضرار مادية، حيث توعدت بالرد على إطلاق الصواريخ، فيما قامت بإغلاق معبر كرم أبو سالم، وتقليص مسافة الصيد ببحر غزة.

وكانت مجموعة سلفية جهادية "مجلس شورى المجاهدين" أعلنت مسؤوليتها عن القصف، رداً على زيارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما للمنطقة.