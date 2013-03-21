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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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اصابة عدد من المواطنين في مواجهات مع جنود الاحتلال امام سجن عوفر

  • رام الله - فلسطين اليوم
  • 17:26 - 21 مارس 2013
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أصيب 13 فلسطينيًا خلال مواجهات اندلعت عصر اليوم الخميس بين عناصر من جيش الاحتلال ومحتجين فلسطينيين أمام مدخل سجن عوفر الإسرائيلي، غرب رام الله بالضفة الغربية.

وبحسب شهود عيان أطلقت قوات الجيش الإسرائيلي قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي على العشرات من المحتجين الذين اعتصموا أمام سجن عوفر؛ تضامنًا مع الأسير المضرب عن الطعام سامر العيساوي، واستجابة لدعوة من "اللجنة الوطنية للدفاع عن الأسرى".

ووصفت مصادر طبية فلسطينية الإصابات بـ"الطفيفة"، مشيرة إلى أنه تمت معالجتها ميدانيًا.

وكانت المحكمة العسكرية الإسرائيلية تنوي عقد جلسة محاكمة للعيساوي اليوم في سجن عوفر، إلا أنها تراجعت بسبب خطورة وضعه الصحي.

ويخوض عدد من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية إضرابًا مفتوحًا عن الطعام منذ أكثر من 200 يوم، بينهم الأسير سامر العيساوي المضرب منذ 1 أغسطس/ آب من العام الماضي؛ احتجاجًا على ظروف اعتقالهم.


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