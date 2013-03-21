أوباما يعطل المدارس والمؤسسات برام الله .. وإجراءات أمنية مشددة

يستقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ظهر اليوم الخميس، نظيره الأميركي باراك اوباما، بمقر الرئاسة بمدينة رام الله.

وكان أوباما وصل أمس الأربعاء "إسرائيل" في مستهل زيارة للمنطقة تستمر ثلاثة أيام في أول زيارة خارجية له منذ توليه الرئاسة الثانية.

ومن المقرر أن يزور أوباما غدا الجمعة، كنيسة المهد بمدينة بيت لحم.

فيما أعلنت وزارة الداخلية ومحافظة رام الله والبيرة إجراءات أمنية مشددة تزامنا مع زيارة أوباما.

وأعلن جهاز الشرطة عن إغلاق عدد من الطرق الواقعة ضمن حدود المربع الأمني منذ الساعة التاسعة وحتى الساعة الرابعة عصرا، بدءا من حاجز المحكمة في البيرة وحتى المقاطعة.

والطرق المغلقة حسب ما تم الإعلان عنه في مدينة رام الله حاجز المحكمة دوار السيتي أن، ودوار المستحضرات الطبية– إشارة جمزو، ومفرق الشيني، ودوار العفوري عمارة ابو القاسم، سوبر ماركت الورود خلف المقاطعة.

ومن مقر الرئاسة إلى مركز شباب البيرة مرورا بشارع سوبر ماركت الورود – دوار العفوري، و حضانة المجد-مفرق الشني مركز جوال -يسارا مركز العجولي، ومفرق إسكان عدن- يمينا شارع أبو جهاد، سوبر ماركت العودة- مفرق مدارس النخبة يمينا، و دوار الهاشمية – المعهد الوطني للتدريب – مركز شباب البيرة.

فيما أعلنت وزارة التربية والتعليم تعطيل كافة المدارس الحكومية والخاصة في المحافظة، وكافة الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة الواقعة ضمن ما "يعرف بالمربع الأمني" المحيط بالمقاطعة حيث من المقرر وصول الرئيس الأمريكي ظهر اليوم.

و كانت محافظة رام الله و البير ليلى غنام أعلنت عن تعطيل الدوام في المؤسسات والوزارات التي تقع داخل المربع الأمني وهي وزارة السياحة - العمل- سلطة الأراضي- شركة كهرباء القدس-منظمة التحرير-وزارة الشؤون الاجتماعية-الخارجية-الداخلية-التعبئة والتنظيم-الحكم المحلي-مديرية الصحة-وزارة الصحة-مجمع المحاكم-المجلس الأعلى للقضاء-المجلس الاولمبي للشباب-بلدية البيرة-المجلس الأعلى للشباب والرياضة-وزارة الشؤون المدنية-سلطة النقد-الضريبة-اللوازم-بريد البيرة-الخدمات الطبية-دائرة السير-وزارة الثقافة-الدفاع المدني الدعم والاسناد-مستشفى الهلال الاحمر-لجنة الانتخابات المركزية-وزارة الاتصالات-سلطة المياه-دائرة المياه -وزارة الزراعة -شركة القدس للمستحضرات الطبية.