سقوط خمسة صواريخ من قطاع غزة على جنوب « إسرائيل » أدت لحريق كبير

ذكرت إذاعة العدو الإسرائيلي صباح اليوم الخميس بأن خمسة صواريخ محلية الصنع أطلقت من قطاع غزة باتجاه المغتصبات الإسرائيلية المحاذية للقطاع دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وأوضحت الإذاعة الصهيونية أن صفارات الإنذار دوت في منطقة سديروت لسقوط صاروخين في المنطقة فيما دوت صفارات الإنذار في منطقة شعار هنيقب لسقوط صاروخين آخرين في فناء أحد المنازل دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وقد ذكرت المصادر، أن سيارات المطافي في الدفاع المدني هرعت لمكان سقوط صاروخ أدى لإشعال حريق كبير في حقول عشبية قرب "كيبوتس أور هنار" شرقي قطاع غزة ويعمل الاطفائيون حالياً لاخماد الحريق الكبير.

ومن الجدير ذكره أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي حلقت ليلة أمس بشكل مكثف في أجواء قطاع غزة.