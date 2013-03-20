بالتزامن مع زيارة أوباما.. الاحتلال يعتقل عددا من المواطنين ونشطاء السلام بالخليل

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ظهر اليوم الأربعاء، عددا من المواطنين ونشطاء سلام أجانب خلال قمع الاحتلال التظاهرة الأسبوعية المطالبة بفتح شارع الشهداء وسط مدينة الخليل.

وأكدت مصادر محلية لمراسلنا، أن من بين المعتقلين، منسق تجمع شباب ضد الاستيطان عيسى عمرو، وبديع الدويك، ومحمد الزغير، ونور أبو عيشة، وعدد من المتضامنين الأجانب ونشطاء السلام الإسرائيليين‫.

وكان تجمع 'شباب ضد الاستيطان' نظم هذه التظاهرة بالتزامن مع زيارة الرئيس الأميركي بارك أوباما للمنطقة لتذكيره بمعاناة السود من الاضطهاد والتمييز وسياسة الفصل العنصري ونضالهم الشاق بقيادة 'مارتن لوثر كنغ' من أجل التحرر والانعتاق من العبودية، و للمطالبة بإنهاء الاحتلال والاستيطان ورفع الإغلاقات عن الخليل و فتح شارع الشهداء.

وقد ارتدى المتظاهرون أقنعة تحمل صورة أوباما و'كنغ' في إشارة منهم إلى أن الخليل هي المكان الذي يجب أن يزوره أوباما ليطلع على حجم التطهير العرقي والتمييز ضد الفلسطينيين، ويرى مظاهر الاحتلال وآثار السرطان الاستيطاني على الخليل.

وقال عمرو قبل اعتقاله، نتقمص اليوم شخصية 'أوباما' الذي ناضل أسلافه من أمثال 'كنغ' و'تريزا' من أجل نيل الحرير، معلنين الرفض والسخط تجاه الانحياز الأميركي السافر لإسرائيل برغم ممارساتها.

وأضاف: كنا نأمل من أول رئيس أميركي أسود أن ينصف الشعب الفلسطيني، والفرصة ما زالت قائمة.