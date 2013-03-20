مصدر « إسرائيلي »: إدارة أوباما أَعدت خطة لمهاجمة إيران



ذكرت صحيفة "هآارتس" وفقاً لمصدر "إسرائيلي" رفيع أن الولايات المتحدة الأمريكية أَعدت خطة لمهاجمة إيران.

وحسب أقواله، فالأمريكان يجهزون أنفسهم بشكل جدي لحدوث هذا السناريو وعلى ضوء زيارة الرئيس الأمريكي بارك أوباما لـ"إسرائيل" اليوم قال المصدر: أن إدارة أوباما تختلف عن سابقتها برئاسة جورج بوش.

وأضاف، أن إدارة أوباما أعدت خيار عسكري محدد ضد إيران ولكن سيتم الهجوم فقط في حالة قررت الولايات المتحدة في نهاية الأمر الهجوم إن أراد الأمريكان فعل ذلك فيمكن للولايات المتحدة مهاجمة منشآت إيران الذرية فقط دون أن يتطلب الأمر فتح حرب اقليمة شاملة.