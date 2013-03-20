استشهاد أربعة عشرَ فلسطينياً في سوريا

استشهد 14 فلسطينياً، جراء عمليات القصف التي طالت معظم المخيمات الفلسطينية في سوريا، خاصة القريبة من العاصمة السورية دمشق.



وقالت مصادر إعلامية، إن الفلسطينيين، أحمد العلان، وعارف سعدية، والسوري موفق الجلاد، استشهدوا جراء القصف الذي تعرض له حي العروبة بمخيم اليرموك جنوب دمشق، في حين استشهد حسين السلمان، جراء القصف الذي تعرض له أول المخيم صباح اليوم، فيما استشهد الشاب يوسف حديد، متأثراً بجروح أصيب بها قبل أيام.



و أضافت المصادر أن 7 فلسطينيين استشهدوا جراء القصف الذي تعرض له مخيم الحسينية بريف دمشق. وعرف منهم: محمد السقال، وطالب العلي، وأحمد عبد القادر، ونضال السفاف، وأحمد شعيب، وشهيدان لم يتم التعرف عليهما.



وأوضحت أن سهير أمونة، استشهدت في مخيم خان الشيح بريف دمشق، متأثرة بجروح أصيبت بها قبل أسبوع، فيما استشهدت، رواء حلاق، جراء قصف حي القابون، علما انها (رواء حلاق) من سكان مخيم الرمل باللاذقية،.



واستشهد اليوم ايضا الشاب علاء فارس، في اشتباكات وقعت في محيط مخيم خان دنون، وهو فلسطيني من سكان مخيم خان الشيح.









