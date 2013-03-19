فتح : حكومة فياض ترتكب كارثة بحق الموظفين

أكدت عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" آمال حمد أن ما "أقدمت عليه حكومة فياض" في رام الله باستقطاع مبلغ من 500 الي 1200 شيكل من رواتب الموظفين بقطاع غزة بدواعي تسديد تراكم فواتير الكهرباء هو كارثة اقتصادية وإجراء لا مبرر له.

وقالت حمد في بيان لها الثلاثاء إن ما ارتكبته حكومة فياض يعتبر كارثة على المواطن فى غزة وتهدف إلي تجويع أبناء القطاع ويزيد من معاناتهم في ظل ظروف صعبة يعيشونها، داعيةً الحكومة أن تنظر إلي غزة باعتبارها جزء أصيل من الوطن.

وطالبت حمد حكومة فياض التراجع عن هذا القرار "الظالم بحق أبناء قطاع غزة وتدارك الموقف قبل أن ينفجر ويولد أزمة حقيقية في الشارع وأن التخبط الذى تقوم به وزارة المالية أصبحًا واضح للشارع الفلسطيني.

وكانت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية قالت الثلاثاء إن الخصومات الأخيرة في فواتير الكهرباء للمواطنين، وخاصة موظفي حكومة رام الله وقعت نتيجة "خطأ إجرائي" من طرف وزارة المالية في الضفة.