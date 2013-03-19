والدة الأسير العيساوي تطالب أوباما بإنقاذ ابنها من سجون الاحتلال

طالبت والدة الأسير سامر العيساوي المضرب عن الطعام منذ أكثر من 240 يوماً اليوم الثلاثاء الرئيس الأمريكي باراك أوباما بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة ابنها الذي يعاني من أوضاعًا صحية خطيرة.

وهذا نص الرسالة:

"أنا السيدة ليلى طارق العيساوي والدة الأسير سامر العيساوي المضرب عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ 241 يوماً في سابقة لم يعرفها تاريخ البشرية من قبل، أخاطبك بصفتك،

الحليف الأول لإسرائيل كما وصفت نفسك، ورئيس أقوى دولة في العالم كما يصفك الآخرون، كي تتدخل فوراً لإنقاذ حياة ابني سامر الذي يهدده الموت في كل لحظة تمر، وكي تبرئ نفسك من دمه بعد أن حمله نتنياهو.

سامر خرج من السجن في صفقة تبادل الأسرى التي تمت برعاية الحكومة المصرية وبمباركتكم، وأعادت حكومة نتنياهو اعتقاله يوم 7 / 7 / 2012 لوجوده في منطقة فلسطينية، وحكمت عليه المحكمة الإسرائيلية بالسجن لمدة ثمانية أشهر، وهذه انقضت، وبدل أن تطلق إسرائيل سراحه فتحت له ملفاً سرياً

لإبقائه في السجن ٢٠ عاما اضافية وكأن صفقة تبادل الأسرى لم تكن، وكأن تعهداتها أمام العالم لم تكن.

أنا أمٌّ فلسطينية ومثلي آلاف الأمهات اللواتي يألمن ويعانين. أنا أم فادي الذي اغتالته إسرائيل عام 1994 وهو في عمر الزهور، وأم مدحت القابع في سجون إسرائيل وأم رأفت الذي هدمت إسرائيل بيته وشردت أسرته، وأم شيرين وفراس وشادي الذين لم ينجوا من الاعتقال المتكرر والتعذيب. ونحن أسرة تمنع إسرائيل عنا الماء ولو استطاعت لمنعت عنا الغذاء والدواء.

أيها القادم إلى أرض السلام بعد أن توجك العالم بجائزة نوبل للسلام، أنا لم أسمع وبعد مرور أربع سنوات طويلة على رئاستك ، أنك قدمت عملاً واحداً من أجل السلام أو رفعت الضيم عن إنسان. هي الآن فرصتك أن تنقذ سامر من بين أنياب هذا الاحتلال المتوحش حتى لا أتساءل مع ملايين غيري في هذا العالم: لماذا جئت إلينا؟

واقبل تحياتي

ليلى طارق العيساوي

القدس بتاريخ 20 آذار 2013