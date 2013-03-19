التواصل الجماهيري للجهاد تنظم لقاءاً جماهيرياً في ديوان عائلة الشيخ خليل

نظمت لجنة التواصل الجماهيري والإصلاح العامة لحركة الجهاد الإسلامي، لقاءاً جماهيرياً في ديوان المختار أبو سلمان الشيخ خليل بحي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وقد ضم الوفد عدد كبير من كوادر وأعضاء اللجنة تقدمهم القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ خضر حبيب والشيخ تحسين الوادية "أبو وسيم" مسئول اللجنة العامة والشيخ شعبان أبو غنيمة، حيث كان في استقبالهم عدد كبير من أفراد العائلة والمواطنين في المنطقة.

ورحب المختار أبو سلمان الشيخ خليل بالوفد الزائر، مثمناً دور حركة الجهاد الإسلامي ولجنة التواصل التابعة لها، في زيارة العوائل الفلسطينية تحقيقاً للمصالحة المجتمعية ورأب الصدع بين العوائل المختلفة امتثالاً لأوامر الله تعالى في الإصلاح بين الناس.

من جهته أكد الشيخ خضر حبيب، على أن حركة الجهاد الإسلامي تدعم كل السبل التي تؤدي إلى انجاز المصالحة الفلسطينية وخاصةً المجتمعية لما لها من أثر كبير في إنهاء الخلافات بين الأشقاء الفلسطينيين، مشيداً بجهود كافة العوائل في قطاع غزة بالتوصل لحلول جذرية للقضاء على جميع أنواع الخلافات السياسية بين أفراد العوائل المختلفة.

فيما تحدث الشيخ شعبان أبو غنيمة احد كوادر اللجنة عن دور لجنة التواصل الجماهيري ودور رجال الإصلاح في رأب الصدع وإصلاح ذات البين لما لذلك من اجر وثواب من الله عز وجل.

من ناحيته شكر الشيخ أبو هاشم السعودي عائلة الشيخ خليل على حسن الاستقبال وكرم الضيافة وان الزيارات ستستمر حتى تشمل كل العائلات الفلسطينية وتم تقديم درع محبة ووفاء والعباءة الفلسطينية للمختار تقديرا لجهوده.

















