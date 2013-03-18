وزير الإسكان « الإسرائيلي » الجديد يتعهد ببناء مزيد من المستوطنات



قال أوري أرييل ما يسمى بوزير الإسكان "الإسرائيلي" الجديد، أن الحكومة المقبلة لنتنياهو ستواصل توسيع المستوطنات اليهودية بنفس المدى الذي كانت عليه حكومته السابقة.

وجاءت هذه التصريحات قبل يومين من زيارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما الذي حث "إسرائيل" على وقف الاستيطان في الأراضي التي يسعى الفلسطينيون لاقامة دولة عليها، وأشارت هذه التصريحات إلى أنه قد يثبت أن حكومة نتنياهو الجديدة انها متشددة مثل ائتلافه السابق.

وقال ارييل وهو مستوطن يهودي وعضو في حزب البيت اليهودي المؤيد للمستوطنين في مقابلة تلفزيونية أنه في الأراضي المحتلة "سيستمر البناء وفقا لما كانت عليه سياسة الحكومة حتى الان."

وقال ارييل للقناة العاشرة في التلفزيون "الإسرائيلي" مستخدما الاسم الذي ورد في التوراة للاراضي التي احتلتها إ"سرائيل" عام 1967 ان الحكومة"ستبني في يهودا والسامرة تقريبا مثلما فعلت سابقاً. لا أرى سببا لتغيير ذلك."

واضاف ارييل ان "إسرائيل" خصصت الجزء الأكبر من خططها لعمليات بناء المساكن للمناطق اأاقل سكاناً داخل حدودها السيادية في صحراء النقب في الجنوب ومنطقة الجليل في الشمال.

وقال ان البناء في الضفة الغربية"ليس الهدف الرئيسي" بالنسبة لخططه للاسكان.

وجمدت محادثات السلام منذ عام 2010 في خلاف حول بناء المستوطنات.



