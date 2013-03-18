الطقس: غائم جزئياً وارتفاع درجات الحرارة تدريجيا

تنبأت دائرة الأرصاد الجوية بأن يكون الجو، اليوم الاثنين، غائما جزئيا وباردا نسبيا، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها السنوية العامة ويتوقع سقوط أمطار خفيفة في ساعات الصباح، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وغدا الثلاثاء، يكون الجو صافيا بوجه عام ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط الموج.

ويوم الأربعاء، يكون الجو صافيا بوجه عام ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.