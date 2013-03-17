مقتل 10 بانفجار سيارة مفخخة في العراق

أفاد مصدر أمني بمقتل عشرة أشخاص وجرح سبعة عشر آخرين على الأقل في انفجار سيارة مفخخة كانت متوقفة على جانب الطريق في محافظة البصرة جنوبي العراق.

وتعد البصرة الميناء الرئيسي في العراق وتسكنها أغلبية شيعية، وتبدو أحداث العنف فيها نادرة بالقياس إلى العاصمة العراقية وأجزاء اخرى من البلاد.

ونقلت وكالة فرانس برس عن علي المالكي مدير الأمن في محافظة البصرة قوله "إن الهجوم وقع في الساعة 11.00 بالتوقيت المحلي (الثامنة بتوقيت غرينتش) عند موقف للباصات في حي بشمال البصرة".

وذكرت وكالة رويترز أن الانفجار وقع في بلدة كرمة علي الواقعة على بعد 20 كيلومترا الى الشمال من مدينة البصرة.

ويأتي الانفجار قبل أيام من الذكرى العاشرة لغزو العراق الذي قادته الولايات المتحدة.

وعلى الرغم من تراجع أعمال العنف في العراق منذ ذروة التمرد عامي 2006 و2007، فإنه من الشائع وقوع تفجيرات وعمليات إطلاق نار.

وقد شهد الخميس الماضي مقتل أكثر من 20 شخصا وإصابة نحو خمسين آخرين في سلسلة من التفجيرات وعمليات إطلاق نار استهدفت مبان حكومية في العاصمة العراقية بغداد.